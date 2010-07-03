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Город

16:52

Москвичи смогут пройти бесплатную психологическую диагностику

город общество

Фото: msph.ru

Жители столицы смогут бесплатно проверить психику и поучаствовать в тренингах и мастер-классах под руководством психологов. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Отмечается, что с 20 по 22 ноября в столице проходит ежегодный фестиваль по практической психологии. В заключительный день ведущие психологи прочтут лекции на наиболее актуальные темы, проведут семинары, тренинги и мастер-классы, сеансы диагностики и реабилитации для горожан.

Мероприятия пройдут в подразделениях столичной службы психологической помощи. Они расположены во всех административных округах Москвы.

Ранее сообщалось, что в столичном Центре имени Сухаревой открылось отделение медико-социальной реабилитации для детей и подростков. Это первое подразделение в Москве, готовое оказывать помощь детям от семи до 17 лет с самыми тяжелыми душевными расстройствами.

Отделение рассчитано на 30 коек. Продолжительность стандартного курса лечения – 45 дней. В заведении организована многофункциональная зона для отдыха и занятий.

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