Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:24

Мослекторий: как создать идеальные отношения в семье

Мослекторий общество

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

9 декабря в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция по теме "Психология семейных отношений".

Многие считают, что долгими и счастливыми отношения могут быть только в том случае, если один из партнеров по-настоящему любит, а другой всего лишь позволяет себя любить. Неужели это и есть секрет счастливого союза? На лекции слушатели узнают, как правильно распределять роли между всеми членами семьи. Речь также пойдет о том, какие поступки способны выдать в мужчине агрессора, может ли в роли абьюзера выступить женщина. Гостям расскажут, как молодежь относится к институту семьи и брака, какую семью считает образцовой, готова ли использовать опыт родителей в создании собственной семьи. Обо всем этом расскажет кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова Ольга Тихомандрицкая.

Смотрите лекцию 9 декабря в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика