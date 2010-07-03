Мослекторий: как создать идеальные отношения в семье

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9 декабря в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция по теме "Психология семейных отношений".

Многие считают, что долгими и счастливыми отношения могут быть только в том случае, если один из партнеров по-настоящему любит, а другой всего лишь позволяет себя любить. Неужели это и есть секрет счастливого союза? На лекции слушатели узнают, как правильно распределять роли между всеми членами семьи. Речь также пойдет о том, какие поступки способны выдать в мужчине агрессора, может ли в роли абьюзера выступить женщина. Гостям расскажут, как молодежь относится к институту семьи и брака, какую семью считает образцовой, готова ли использовать опыт родителей в создании собственной семьи. Обо всем этом расскажет кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова Ольга Тихомандрицкая.

Смотрите лекцию 9 декабря в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.