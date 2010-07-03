Маршруты наземного транспорта изменятся в районе станций МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Маршруты наземного транспорта в районе станций Московских центральных диаметров (МЦД) изменятся с 21 ноября, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Это коснется 24 маршрутов.
Автобусы № 179к вместо Нижних Лихобор будут доезжать до станции метро "Селигерская". До Нижних Лихобор и далее к станции метро "Войковская" по-прежнему можно будет добраться на автобусе № 179.
Маршрут автобуса № 82 продлевается от станции метро "Верхние Лихоборы" до станции МЦД Дегунино. После 7-го автобусного парка (Дмитровское шоссе) автобусы поедут по улице Дубнинской и Дегунинскому проезду до станции МЦД Дегунино.
Автобусы № 149 вместо станции метро "Верхние Лихоборы" поедут до станции МЦД Дегунино. Автобусы № 194 между Нижними Лихоборами и станцией метро "Петровско-Разумовская" будут курсировать в обоих направлениях через 3-й Нижнелихоборский проезд, станцию метро "Окружная" и Локомотивный проезд.
Жители 95-го квартала Кунцева и улицы Витебской смогут быстро добраться до станции МЦД Рабочий Поселок. Автобусы № 16 вместо 66-го квартала Кунцева поедут до улицы Беловежской, а на улице Говорова вместо автобуса № 16 будет ходить № 178 (маршрут частного перевозчика, работает по единым городским тарифам).
Маршрут № 16 обновился, теперь там есть следующие остановки: "улица Беловежская" – "Сколковское шоссе" – "улица Витебская" – "улица Кубинка" – "улица Маршала Неделина" – "МЦД Рабочий Поселок" – "улица Красных Зорь" – "МЦД Кунцевская" – "Метро "Кунцевская".
Маршрут № 621 объединяется с маршрутом № 321 и продлевается через станции МЦД и МЦК Стрешнево до 5-го Войковского проезда. Автобусы № 323 вместо станции метро "Петровско-Разумовская" будут ходить до станции МЦД Красный Балтиец.
Автобусы № 62, 96, 102, 678 и "т" будут ближе подъезжать к метро и МЦД. Для них построили разворотную площадку на улице Тушинской. Новая конечная остановка – "Станция МЦД Тушинская". Обновлен маршрут № 323.
Автобусы № 159 вместо станции метро "Кожуховская" поедут до станции метро "Текстильщики" (МЦД-2).
Маршрут № т38 продлевается от станции МЦК Дубровка до станции метро "Кожуховская". Прекратит работу маршрут № 633.
№ 291 и 299 объединяются в один – № 299. От 14-го микрорайона Орехово-Борисово вместо станции метро "Пролетарская" автобусы будут ходить до станции МЦК "Автозаводская". Автобусы № 263 вместо Автозаводского моста поедут до станции метро "Каширская".
Маршрут автобуса № 625 продлевается до станции МЦД Перерва. Маршруты № 643, 668 и 831 объединяются в один – № 831. Обновленный маршрут будет подходить к станции МЦД Красный Строитель.
"Мосгорсправка": тарифы МЦД
Первые два диаметра – МЦД-1 (D1) "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 (D2) "Курско-Рижский" – это 132 километра и 57 станций, в перспективе их станет 66. C 19 станций можно будет пересесть на метро и МЦК, в будущем число пересадочных станций увеличится до 27.
На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. Интервалы движения составят 5–6 минут в часы пик.
Оплачивать проезд можно городской картой "Тройка". Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.
Совершить бесплатную пересадку между диаметрами, подземкой и МЦК пассажиры смогут после того, как перепрограммируют свою "Тройку". Услуга доступна в кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах. На сайте метро есть тарифный калькулятор, с помощью которого можно не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка.
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