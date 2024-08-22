Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

22 августа, 09:15

Город

Работы по благоустройству возле 7 новых столичных станций метро выполнены на 60%

Работы по благоустройству возле 7 новых столичных станций метро выполнены на 60%

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Работы по благоустройству возле шести станций Троицкой линии и станции "Потапово" Сокольнической линии выполнены на 60%. Об этом сообщили в правительстве Москвы.

Главная задача специалистов – обеспечить пешую и транспортную доступность станций. На данный момент обустраиваются тротуары и подъезды для автомобилей, организуют велопарковки, убирают кабели под землю, устанавливают энергоэффективные фонари.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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