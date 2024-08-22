Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Мой район. Новости": новый мост через реку Битцу готов на 90%

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Строительство автомобильного моста через реку Битцу завершено на 90%, сообщил Сергей Собянин. Мост станет частью МСД и будет соединен с Симферопольским шоссе и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

"Монолитные работы на станции "Вавиловская", строящейся в составе Троицкой линии столичного метрополитена, выполнены на 80%. Это позволило приступить к обратной засыпке котлована песчаным грунтом – уже достигнут объем около 10 тысяч "квадратов"", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 готовы уже более чем наполовину. Строительство в международном медицинском кластере инновационного центра "Сколково" планируется завершить в 2025 году.

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