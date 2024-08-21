Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

21 августа, 12:30

Город

Музей "Узнай свой организм" разметили на фестивале "Москва 2030" в Гостином Дворе

Музей "Узнай свой организм" разметили на фестивале "Москва 2030" в Гостином Дворе

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Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Принять участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи и выхаживанию новорожденных, посмотреть на современные машины скорой помощи и узнать свой биологический возраст – это и многое другое можно попробовать посетителям на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе. В здании расположили интерактивные площадки, посвященные здоровью.

На втором этаже Гостиного Двора сделали музей "Узнай свой организм". Вход оформлен в виде ротовой полости, а внутри музея можно посмотреть большие макеты органов человека.

Что еще посмотреть на форуме-фестивале? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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