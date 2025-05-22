Шестая Московская неделя интерьера и дизайна открылась в "Манеже"

22 мая в "Манеже" открылась VI Московская неделя интерьера и дизайна. Главная тема экспозиции в этом году – "Природа дизайна". Свои товары, навеянные самой природой и созданные с использованием натуральных элементов, здесь демонстрируют более 1 100 крупных компаний и локальных брендов из 15 стран. Выставочное пространство занимает более 10 тысяч квадратных метров и включает в себя несколько направлений: от мебели и предметов интерьера до строительных и отделочных материалов.

В рамках мероприятия свои национальные стенды представляют Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Также для гостей открыт и коллективный стенд проекта "Сделано в Москве". Его участниками стали столичные производители мебели, декора, домашнего текстиля, посуды и светильников.

Какие интересные новинки в сфере интерьера и дизайна показали в "Манеже" – выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.