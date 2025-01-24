Москва согласовала более 700 дизайн-проектов вывесок в 2024 году

Фото: градостроительный комплекс Москвы

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал 713 дизайн-проектов вывесок в 2024 году. Об этом Москве 24 рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, услуга согласования дизайн-проектов вывесок является одной из наиболее актуальных для предпринимателей. В прошедшем году в постановление правительства Москвы были внесены изменения с требованием об обязательной организации подсветки вывески.

"Теперь все вывески, размещенные на внешних поверхностях любых сооружений, будут подсвечиваться. Нововведения приняли 9 июля 2024 года, а в силу они вступили 1 января 2025 года", – сказал Ефимов.

Как, в свою очередь, отметил главный архитектор Москвы, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов, подсветка вывесок позволит сделать город удобнее для горожан, а сами информационные конструкции – органичнее вписать в архитектуру зданий.

При этом нововведения не касаются вывесок в витринах, окнах, а также не распространяются на отдельно стоящие информационные конструкции. Проекты архитектурно-художественного освещения согласовываются по результатам комиссионного рассмотрения.

С января в столице ежедневно контролируется соблюдение требования об обязательной подсветке вывесок в темное время суток.

В случае если по истечении 25 дней после предупреждения ситуация с вывеской не меняется, столичный департамент СМИ и рекламы демонтирует ее в принудительном порядке, причем в срок не позднее 40 дней со дня получения предписания.

