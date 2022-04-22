Движение по столичным дорогам оценили в 5 баллов

По данным сайта ЦОДД, столичный трафик к этому часу составляет 5 баллов. В эти минуты водителям придется притормозить на внешней стороне Третьего транспортного кольца от проспекта Мира до улицы Сущевский Вал. Там растянулся затор длиной четыре километра. Преодоление данного отрезка займет около 20 минут.

На внутренней стороне МКАД в районе 26-го километра ведутся дорожно-ремонтные работы. Из-за этого скорость движения на участке от Каширского шоссе до Липецкой улицы не превышает 40 километров в час. Преодоление этого участка займет 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

