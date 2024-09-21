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21 сентября, 11:30

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Гастрономические фестивали минувшего лета в Москве запомнились национальными блюдами

Гастрономические фестивали минувшего лета в Москве запомнились национальными блюдами

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Гастрономические фестивали минувшего лета в Москве запомнились национальными блюдами и редкими рецептами. Итоги подвел столичный департамент торговли и услуг.

Например, на фестивале "Вкусы России", прошедшем на ВДНХ в июле, представили 5 тысяч разных блюд и товаров из 70 регионов России. В течение восьми дней можно было попробовать угощения и конечно купить все, что понравилось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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