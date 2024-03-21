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Новости

Новости

21 марта, 13:45

Город

Москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе "Покажи Москву!"

Москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе "Покажи Москву!"

Гид Виталий Калашников подготовил экскурсию по Москве

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В Москве стартовал конкурс авторских маршрутов по городу "Покажи Москву!". Участники могут придумать свой вариант прогулки по столице и подать заявку через портал "Russpass. Бизнес".

Тем временем гид Виталий Калашников уже провел экскурсию по Ивановской горке. Ее участники увидели Московскую хоральную синагогу, особняк Тургеневых-Боткиных, лютеранский храм Петра и Павла и палаты Лопухиных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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