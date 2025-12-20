Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 15:30

Город

Историческое здание кинотеатра "Ударник" в Москве сохранит свой облик

Историческое здание кинотеатра "Ударник" в Москве сохранит свой облик

В Москве в Камергерском переулке появилась "пряничная улица"

Собянин рассказал, что в строительной отрасли появляются новые современные специальности

Вечером 20 декабря в Москве ожидается похолодание до минус 1 градуса

На Западе Москвы произошла дорожная авария

В Москве заработали шесть новых выделенных полос 20 декабря

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Елочные базары открылись в Москве

В Москве временно перекрыли движение на нескольких улицах

Возгорание произошло рядом с Симоновским монастырем в Москве

В центре Москвы на улице Серафимовича продолжается масштабная реставрация одного из старейших кинотеатров столицы – "Ударник". Историческое здание, сохранив свой внешний облик, вновь станет одним из любимых культурных мест для москвичей и гостей города.

"Ударник" имеет особое значение для истории отечественного кинематографа. Именно здесь впервые в СССР стали демонстрировать звуковое кино, проходили премьеры культовых картин, а также состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНаталия ШкодаАнастасия Тареева

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика