Историческое здание кинотеатра "Ударник" в Москве сохранит свой облик

В центре Москвы на улице Серафимовича продолжается масштабная реставрация одного из старейших кинотеатров столицы – "Ударник". Историческое здание, сохранив свой внешний облик, вновь станет одним из любимых культурных мест для москвичей и гостей города.

"Ударник" имеет особое значение для истории отечественного кинематографа. Именно здесь впервые в СССР стали демонстрировать звуковое кино, проходили премьеры культовых картин, а также состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.

