В Москве начали работать елочные базары

С 20 декабря в Москве открываются сезонные елочные базары. Жители и гости столицы смогут приобрести там традиционные новогодние деревья: сосны, пихты, лапник и классические ели. Средняя цена за один метр российской ели составляет около 1 500 рублей.

Найти адрес ближайшей торговой точки удобнее всего с помощью специального портала "Зима в Москве". Помимо самих деревьев, на базарах представлен полный ассортимент праздничных товаров – от устойчивых подставок до ярких электрических гирлянд и других украшений.

