"Новости дня": на Манежной площади можно посетить фестиваль "Путешествие в Рождество"

На Манежной площади, стартовала новогодняя программа в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Здесь гостей встречают аниматоры в костюмах елочных игрушек, а на гастрономической ярмарке предлагают традиционные угощения.

Для детей организованы мастер-классы и мини-спектакли. Продолжая прогулку, на площади Революции можно увидеть "рождественский экспресс" и написать письмо Деду Морозу. А на Тверской площади установлена главная елка, выполненная в форме Большого театра, павильонов ВДНХ и башен Кремля.

Подробнее – в программе "Новости дня".