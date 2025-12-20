Участники СВО могут обратиться за помощью в Единый центр поддержки в Москве

В Москве работает Единый центр поддержки участников специальной военной операции. Его основная задача – помочь ветеранам вернуться к привычной мирной жизни, а действующим участникам – оперативно решать возникающие вопросы, касающиеся льгот, выплат и социальной адаптации.

Специалисты центра, представляющие департамент труда и социальной защиты населения, помогают определить необходимый перечень услуг в каждом конкретном случае. Эффективность работы достигается за счет объединенных усилий представителей всех городских ведомств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.