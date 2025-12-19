19 декабря, 01:15Город
На Тверском бульваре в Москве представили аллею авторских новогодних елок
На Тверском бульваре в Москве открылась аллея авторских новогодних елей. Розовые, красные, серебристые и золотые деревья с уникальным дизайном создали российские бьюти-бренды в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Одну из елок украсили элементами, имитирующими хрусталь и прозрачные акриловые сосульки. Другие композиции включают неоновые бабочки, бархатные шары или стилизованные матрешки. Всего на выставке представлено 57 таких деревьев.
