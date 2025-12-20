"Новости дня": в Хамовниках в спортивном комплексе "Лужники" состоится ретродискотека

В ближайшее воскресенье, 21 декабря, в спортивном комплексе "Лужники" в районе Хамовники пройдет масштабная ретродискотека. Гостей ждут популярные хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов, а также викторины и конкурсы.

Одним из центральных событий станет конкурс на звание "Король танцпола". Посетители, пришедшие в карнавальных костюмах, стилизованных под прошлые эпохи, смогут получить памятные подарки.

Подробнее – в программе "Новости дня".