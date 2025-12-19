Алина Загитова проведет мастер-класс по фигурному катанию в "Лужниках" 21 декабря

Жители и гости столицы могут заглянуть на площадки проекта "Зима в Москве" и найти занятие по душе, начиная от хоккея в валенках, заканчивая звездным мастер-классом по фигурному катанию. О лучших мероприятиях 20 и 21 декабря – в нашем материале.

Мастер-классы, концерты и соревнования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках проекта "Зима в Москве" в ближайшие выходные (20 и 21 декабря) для горожан и гостей столицы подготовлена обширная праздничная программа.

В субботу (20 декабря) с 17:00 до 18:30 в парке искусств "Музеон" состоится мастер-класс с использованием 3D-ручек, где получится познакомиться с технологией создания объемных фигур. А в 19:00 удастся изготовить праздничный шар для новогодней елки.

21 декабря с 17:00 до 18:30 посетители смогут создать авторские значки. С 19:00 до 20:30 – принять участие в занятиях по составлению коллажей-карт желаний на предстоящий год. Организаторы расскажут, как правильно формулировать цели и визуализировать мечты.

На Тверской площади творческие занятия будут проходить ежедневно. На субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00 запланированы мастер-классы "Рождественская обманка: традиции царских елок", в 13:00 и 17:00 – уроки чеканки, а в 14:00 и 18:00 – создание рождественского ангела. Единый для обоих дней мастер-класс по свечам начнется в 15:00. Посещение всех мероприятий свободное.

В Бескудниковском районе 20 декабря пройдет тематический праздник "Варежкины гулянья", приуроченный ко Дню варежки, мероприятие начнется в 16:00 в парке имени Святослава Федорова. Бесплатная программа в русском народном стиле рассчитана на участников от 6 лет. Гостей ждет концерт этнических коллективов, а также конкурс на исполнение самой громкой частушки и шоу с бурым медведем.

На ВДНХ по субботам и воскресеньям с 17:30 до 19:00 на детском катке пройдет анимационная программа для семей с детьми. Юных посетителей и их родителей ждут интерактивные игры, встречи с персонажами сказок, уроки фигурного катания и творческие мастерские. Посещение платное.

В свою очередь, фестиваль "Московские традиции" развернется на нескольких открытых площадках города. Гости смогут принять бесплатное участие в народной зимней забаве – хоккее в валенках. Для них также будут организованы игровые зоны со снежным дартсом, аэрохоккеем, бильярдом, тиром, керлингом и хоккейным силомером.

А в 18:30 на катке на площади Революции состоится ледовое шоу "Композиторы" с участием ведущих российских фигуристов. Билеты будут продаваться на месте как 20-го, так и 21 декабря.

Уроки от олимпийцев, кино и семейные игры

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В ближайшие выходные кинопарк "Москино" приглашает гостей на обширную программу. На "Соборной площади" развернут каток площадью более 3 тысяч квадратных метров. Здесь можно не только покататься на коньках, но и посмотреть культовые советские фильмы, такие как "Гостья из будущего", "Морозко" и "Снегурочка". Первый сеанс входит в стоимость стандартного билета в парк, для повторных заходов потребуется специальный комплексный билет.

Также в кинопарке 20 декабря в 11:00 состоится открытие новой выставки в рамках проекта Вадима Задорожного. Экспозиция, посвященная Московской Олимпиаде-80, представит более 5 тысяч экспонатов советской эпохи, включая предметы одежды, игрушки, технику и другие артефакты. Посещение – по входному билету в парк.

Кроме того, на площадке "Дом Деда Мороза" с 12:00 до 17:20 каждые 20 минут будут проводиться постановочные съемки семейного детектива "Шерлок в поисках Деда Мороза", в которых смогут поучаствовать все желающие.

В воскресенье на катке комплекса "Лужники" олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет часовой мастер-класс по фигурному катанию для всех желающих и поделится профессиональными секретами. За ходом занятия можно будет следить на большом экране. Участие бесплатное, но требует предварительной регистрации. Отмечается, что этот мастер-класс станет частью серии из 22 встреч с известными фигуристами в течение зимы.

Также в "Лужниках" 21 декабря состоится фестиваль "Ретродискотека": с 14:30 до 17:45 гости смогут кататься на коньках под музыку из разных десятилетий, участвовать в викторинах и фотографироваться.

Гостей приглашают поучаствовать в мероприятиях в рамках проекта "Семейные игры". С 14:00 до 16:00 на улице Усиевича в субботу и стадионе "Авангард" в воскресенье состоятся турниры по лазертагу и мини-ориентированию. В это же время в сквере имени М. П. Судакова (в субботу) и у районного центра "Место встречи "Баку" (в воскресенье) можно будет познакомиться с играми народов мира – бокс-хоккеем, шаффлбордом, кульбутто и корнхоллом.

Также в рамках семейного проекта с 14:00 до 16:00 на Нагатинской набережной (в субботу) и площади Туве Янссон (в воскресенье) получится попробовать свои силы в армрестлинге, гиревом спорте, кистевом силомере и перетягивании каната.

21 декабря в 16:00 в парке имени Шкулева в районе Текстильщики состоится показ музыкального спектакля "Сказания фьордов". Постановка познакомит зрителей с миром скандинавской мифологии и персонажами: троллями, викингами, русалками и богами. Действие будет сопровождаться огненным шоу с факелами, чашами и веерами.

Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте.

