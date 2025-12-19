Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 19:44

Город
Главная / Истории /

Алина Загитова проведет мастер-класс по фигурному катанию в "Лужниках" 21 декабря

От "Ретродискотеки" до ледовых шоу: куда отправиться в Москве 20–21 декабря

Жители и гости столицы могут заглянуть на площадки проекта "Зима в Москве" и найти занятие по душе, начиная от хоккея в валенках, заканчивая звездным мастер-классом по фигурному катанию. О лучших мероприятиях 20 и 21 декабря – в нашем материале.

Мастер-классы, концерты и соревнования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках проекта "Зима в Москве" в ближайшие выходные (20 и 21 декабря) для горожан и гостей столицы подготовлена обширная праздничная программа. 

В субботу (20 декабря) с 17:00 до 18:30 в парке искусств "Музеон" состоится мастер-класс с использованием 3D-ручек, где получится познакомиться с технологией создания объемных фигур. А в 19:00 удастся изготовить праздничный шар для новогодней елки.

21 декабря с 17:00 до 18:30 посетители смогут создать авторские значки. С 19:00 до 20:30 – принять участие в занятиях по составлению коллажей-карт желаний на предстоящий год. Организаторы расскажут, как правильно формулировать цели и визуализировать мечты.

На Тверской площади творческие занятия будут проходить ежедневно. На субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00 запланированы мастер-классы "Рождественская обманка: традиции царских елок", в 13:00 и 17:00 – уроки чеканки, а в 14:00 и 18:00 – создание рождественского ангела. Единый для обоих дней мастер-класс по свечам начнется в 15:00. Посещение всех мероприятий свободное.

В Бескудниковском районе 20 декабря пройдет тематический праздник "Варежкины гулянья", приуроченный ко Дню варежки, мероприятие начнется в 16:00 в парке имени Святослава Федорова. Бесплатная программа в русском народном стиле рассчитана на участников от 6 лет. Гостей ждет концерт этнических коллективов, а также конкурс на исполнение самой громкой частушки и шоу с бурым медведем.

На ВДНХ по субботам и воскресеньям с 17:30 до 19:00 на детском катке пройдет анимационная программа для семей с детьми. Юных посетителей и их родителей ждут интерактивные игры, встречи с персонажами сказок, уроки фигурного катания и творческие мастерские. Посещение платное.

В свою очередь, фестиваль "Московские традиции" развернется на нескольких открытых площадках города. Гости смогут принять бесплатное участие в народной зимней забаве – хоккее в валенках. Для них также будут организованы игровые зоны со снежным дартсом, аэрохоккеем, бильярдом, тиром, керлингом и хоккейным силомером. 

А в 18:30 на катке на площади Революции состоится ледовое шоу "Композиторы" с участием ведущих российских фигуристов. Билеты будут продаваться на месте как 20-го, так и 21 декабря.

Уроки от олимпийцев, кино и семейные игры

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В ближайшие выходные кинопарк "Москино" приглашает гостей на обширную программу. На "Соборной площади" развернут каток площадью более 3 тысяч квадратных метров. Здесь можно не только покататься на коньках, но и посмотреть культовые советские фильмы, такие как "Гостья из будущего", "Морозко" и "Снегурочка". Первый сеанс входит в стоимость стандартного билета в парк, для повторных заходов потребуется специальный комплексный билет.

Также в кинопарке 20 декабря в 11:00 состоится открытие новой выставки в рамках проекта Вадима Задорожного. Экспозиция, посвященная Московской Олимпиаде-80, представит более 5 тысяч экспонатов советской эпохи, включая предметы одежды, игрушки, технику и другие артефакты. Посещение – по входному билету в парк.

Кроме того, на площадке "Дом Деда Мороза" с 12:00 до 17:20 каждые 20 минут будут проводиться постановочные съемки семейного детектива "Шерлок в поисках Деда Мороза", в которых смогут поучаствовать все желающие.

В воскресенье на катке комплекса "Лужники" олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет часовой мастер-класс по фигурному катанию для всех желающих и поделится профессиональными секретами. За ходом занятия можно будет следить на большом экране. Участие бесплатное, но требует предварительной регистрации. Отмечается, что этот мастер-класс станет частью серии из 22 встреч с известными фигуристами в течение зимы.

Также в "Лужниках" 21 декабря состоится фестиваль "Ретродискотека": с 14:30 до 17:45 гости смогут кататься на коньках под музыку из разных десятилетий, участвовать в викторинах и фотографироваться.

Гостей приглашают поучаствовать в мероприятиях в рамках проекта "Семейные игры". С 14:00 до 16:00 на улице Усиевича в субботу и стадионе "Авангард" в воскресенье состоятся турниры по лазертагу и мини-ориентированию. В это же время в сквере имени М. П. Судакова (в субботу) и у районного центра "Место встречи "Баку" (в воскресенье) можно будет познакомиться с играми народов мира – бокс-хоккеем, шаффлбордом, кульбутто и корнхоллом.

Также в рамках семейного проекта с 14:00 до 16:00 на Нагатинской набережной (в субботу) и площади Туве Янссон (в воскресенье) получится попробовать свои силы в армрестлинге, гиревом спорте, кистевом силомере и перетягивании каната.

21 декабря в 16:00 в парке имени Шкулева в районе Текстильщики состоится показ музыкального спектакля "Сказания фьордов". Постановка познакомит зрителей с миром скандинавской мифологии и персонажами: троллями, викингами, русалками и богами. Действие будет сопровождаться огненным шоу с факелами, чашами и веерами.

Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте.

Читайте также


Старкина Маргарита

Сюжет: Зима в Москве
городпраздникиистории

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика