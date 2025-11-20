Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В районах Коньково и Обручевском будет построено и реконструировано больше 3 километров дорог, сообщил Сергей Собянин. Появятся новые дороги у станции метро "Университет Дружбы Народов" и дополнительный маршрут между Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей. Будет построено 2 подземных пешеходных перехода через Проектируемый проезд № 4989 и улицу Обручева.

"По проекту КРТ в Перове планируется построить дома для реализации программы реновации общей площадью свыше 79 тысяч квадратных метров. Все новостройки будут предусматривать паркинги для жителей. Во дворах запроектированы детские площадки и другие благоустроенные общественные пространства. На первых этажах разместят магазины, сервисные службы, предприятия малого бизнеса", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2026 по 2028 год под кураторством департамента гражданского строительства возведут 22 объекта здравоохранения. Это будут подстанции скорой медицинской помощи, детско-взрослые поликлиники, Центр детской нейрореабилитации и другое.