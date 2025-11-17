17 ноября, 13:15Мэр Москвы
Собянин: открыт уникальный центр ранней помощи для детей в Морозовской больнице
Сергей Собянин открыл центр ранней помощи в Морозовской детской больнице. Там врачи будут лечить недоношенных и маловесных детей.
Мэр Москвы поблагодарил президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева за активное участие в модернизации Морозовской детской больницы. По его словам, учреждение – одно из старейших в городе, оно формировалось как крупнейший в стране медицинский благотворительный проект, и традиции продолжаются по сегодняшний день.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.