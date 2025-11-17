Форма поиска по сайту

17 ноября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: открыт уникальный центр ранней помощи для детей в Морозовской больнице

Сергей Собянин открыл Центр ранней помощи в Морозовской детской больнице

Сергей Собянин открыл центр ранней помощи в Морозовской детской больнице. Там врачи будут лечить недоношенных и маловесных детей.

Мэр Москвы поблагодарил президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева за активное участие в модернизации Морозовской детской больницы. По его словам, учреждение – одно из старейших в городе, оно формировалось как крупнейший в стране медицинский благотворительный проект, и традиции продолжаются по сегодняшний день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквымедицинагородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнна Макарова

