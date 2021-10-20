Сотрудники МЧС провели дезинфекцию Белорусского вокзала

Белорусский вокзал продезинфицировали. Специалисты МЧС обработали все помещения – более 16 тысяч квадратных метров – и также прилегающую территорию вокруг здания.

Для дезинфекции использовали водный раствор хлора. Он предназначен для борьбы с вирусами и бактериями. Особое внимание уделялось местам, где большой пассажиропоток, – это залы ожидания, переходы и перроны.

Подобные работы на вокзалах и на других крупных объектах МЧС проводит регулярно для борьбы с коронавирусом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.