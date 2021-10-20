Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

10:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин включил в программу реновации еще 10 стартовых площадок, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На новых площадках, которые расположены в девяти столичных районах, возведут 128,6 тысячи квадратных метров жилья. Это позволит расселить 26 старых домов.
Согласно постановлению, которое подписал мэр, новые площадки расположены на улице Дурова, 2-й Дубровской улице, Илимской улице, улице Академика Королева, в Отрадном проезде, на Вересковой улице, на улице Кржижановского, на улице Свободы, на улице Сосновая Аллея, в 1-м Волоколамском проезде.
Всего на сегодняшний день для строительства домов по программе реновации подобраны 533 стартовые площадки общей площадью 8,4 миллиона квадратных метров.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2021 года в рамках программы реновации под заселение планируется передать 23 жилых дома.
Он уточнил, что новое жилье получат около 15 тысяч горожан из 68 домов. А всего в текущем году, по словам заммэра, планируется начать расселение 36 тысяч москвичей.
"Москва сегодня": 154 дома возвели в столице с начала программы реновации
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