Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала дом крестьянина Фролова на Бауманской улице

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала доходный дом крестьянина Фролова на Бауманской улице. Быстрее всех правильный ответ прислала Назиля.

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