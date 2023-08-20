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20 августа, 18:30

Город

Москвичам рассказали о программе МУФ в "Манеже"

Москвичам рассказали о программе МУФ в "Манеже"

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Увидеть первый электрический мотоцикл Aurus Merlon и другую уникальную российскую технику можно в рамках Московского урбанистического форума на выставке в "Манеже". Посетители могут не только полюбоваться машинами и узнать историю их создания, но и почувствовать себя машинистом поезда московского метро.

На этой площадке Урбанфорума рассказывают историю развития столичного транспорта за последние 10 лет. И заглядывают в будущее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городвидеоЕкатерина ФоменкоИрина Силкина
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