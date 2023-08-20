Москвичам рассказали о программе МУФ в "Манеже"

Увидеть первый электрический мотоцикл Aurus Merlon и другую уникальную российскую технику можно в рамках Московского урбанистического форума на выставке в "Манеже". Посетители могут не только полюбоваться машинами и узнать историю их создания, но и почувствовать себя машинистом поезда московского метро.

На этой площадке Урбанфорума рассказывают историю развития столичного транспорта за последние 10 лет. И заглядывают в будущее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.