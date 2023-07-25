Росздравнадзор заблокировал ряд сайтов, на которых продавались препараты для абортов

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Росздравнадзор заблокировал более тысячи сайтов, на которых продавались препараты для прерывания беременности. Работа по поиску и блокировки подобных ресурсов будет продолжаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Росздравнадзором в результате мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет принято решение о блокировке 1 181 интернет-ресурса в связи с наличием предложений о розничной торговле лекарственными препаратами, предназначенными для медикаментозного прерывания беременности", – указано в сообщении.

Подчеркивается, что работа по блокировке сайтов, которые продают препараты для проведения медикаментозного аборта, продолжится, так как эти ресурсы нарушают законодательство РФ.

В ведомстве отметили, что ведение предметно-количественного учета данных средств не направлено на снижение их доступности на рынке.

Ранее Минздрав РФ разработал проект приказа, который позволит вести контроль за оборотом препаратов для проведения медикаментозного аборта.

Как отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, проект направлен также на заинтересованные в нем федеральные органы для получения соответствующих комментариев. Он подчеркнул, что ведомство будет настаивать на его принятии до конца года.



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