Минздрав РФ разработал проект приказа по контролю оборота препаратов для абортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минздрав России разработал проект приказа, который позволит вести контроль за оборотом препаратов для проведения медикаментозного аборта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"По предметно-количественному учету препаратов, которые используются для прерывания беременности, это была в том числе наша инициатива, мы считаем, что это можно сделать, предметно-количественный учет должен быть, потому что видим, что есть злоупотребление по этом направлению", – сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.

По словам министра, проект был направлен в том числе в заинтересованные в нем федеральные органы для получения соответствующих комментариев. Он подчеркнул, что ведомство будет настаивать на его принятии до конца года.

"Мы на этой неделе свод завершим, вывесим уже для оценки регулирующего воздействия", – добавил Мурашко.

Ранее Минздрав РФ поддержал инициативу по ограничению продажи и перевода на количественный учет препаратов для проведения медикаментозного аборта.

Мурашко отмечал, что перевод препаратов на учет необходимо завершить в этом году. Он также подчеркнул необходимость строгого контроля средств, которые используются для медикаментозного аборта.



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