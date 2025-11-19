Москвичам показали, как готовятся к Новому году столичные кондитеры

Сладкая жизнь: зрители Москвы онлайн получили возможность узнать, как делают шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия к новогоднему столу москвичей. Специально для зрителей проекта состоялась экскурсия по фабрике "Красный Октябрь".

Это знаменитое столичное предприятие ведет свою историю с 1849 года. До 1922 года оно носило название "Товарищество Эйнем". Продукция фабрики поставлялась к столу членов императорской семьи.

Сегодня предприятие производит более 300 наименований кондитерских изделий: от какао-порошка и шоколадных плиток до мармелада и вафельных тортов. Продукция фабрики знакома москвичам разных поколений: шоколад "Аленка", конфеты "Мишка косолапый", "Красная шапочка", "Кара-кум" и многие другие.

Обо всех тонкостях и нюансах производства сладостей узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.