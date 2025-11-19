Форма поиска по сайту

19 ноября, 16:20

События

Москвичам показали, как готовятся к Новому году столичные кондитеры

Спецтехнику МЖД оборудовали системами для очистки контактной сети от наледи

Полиция задержала мужчину за повреждение 12 автомобилей на востоке Москвы

Телезрительница Москвы 24 прислала видео своей тренировки со штангой

Мэр Москвы: центр со скалодромом появится в Новогирееве в рамках КРТ

Сергей Собянин рассказал о двух новых центрах женского здоровья

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Два автомобиля столкнулись на 26-м километре Киевского шоссе

Телезрительница Москвы 24 показала, как занимается в спортзале

Посетители катка на ВДНХ смогут кататься 6 дней в неделю

Сладкая жизнь: зрители Москвы онлайн получили возможность узнать, как делают шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия к новогоднему столу москвичей. Специально для зрителей проекта состоялась экскурсия по фабрике "Красный Октябрь".

Это знаменитое столичное предприятие ведет свою историю с 1849 года. До 1922 года оно носило название "Товарищество Эйнем". Продукция фабрики поставлялась к столу членов императорской семьи.

Сегодня предприятие производит более 300 наименований кондитерских изделий: от какао-порошка и шоколадных плиток до мармелада и вафельных тортов. Продукция фабрики знакома москвичам разных поколений: шоколад "Аленка", конфеты "Мишка косолапый", "Красная шапочка", "Кара-кум" и многие другие.

Обо всех тонкостях и нюансах производства сладостей узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

