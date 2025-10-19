19 октября, 09:45Город
Два новых катка появится в Москве зимой
В этом году, помимо уже действующих ледовых площадок, в столице появятся два новых катка: в "Лужниках" его оборудуют на месте фонтана на Главной площади.
В музее-заповеднике "Коломенское" каток зальют вдоль набережной Москвы-реки. Протяженность ледовой аллеи составит около двух километров, а над площадкой оборудуют инсталляцию звездного неба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
