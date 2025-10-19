Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 09:45

Город

Два новых катка появится в Москве зимой

Два новых катка появится в Москве зимой

В столице запустят 15 беспилотных трамваев до конца 2026 года

Суда речного транспорта временно не будут останавливаться на причале Симоновский в Москве

Движение поездов изменили на МЦД-1 19 октября

Выставка овощей-гигантов завершится 19 октября в "Аптекарском огороде"

День отца отметят на ВДНХ 19 октября

Температура составит 7 градусов днем 19 октября

Победителей "Кубка Кремля" по бильярду наградили в Москве

Выставка "Смешарики" открылась в ДК "Кристалл" в Москве

Москвичам не стоит ждать снега в ближайшую неделю

В этом году, помимо уже действующих ледовых площадок, в столице появятся два новых катка: в "Лужниках" его оборудуют на месте фонтана на Главной площади.

В музее-заповеднике "Коломенское" каток зальют вдоль набережной Москвы-реки. Протяженность ледовой аллеи составит около двух километров, а над площадкой оборудуют инсталляцию звездного неба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика