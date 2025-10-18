Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" стартовал в Москве

Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" стартовал в Новой Третьяковке в Москве. Фотовыставка демонстрирует красоту и разнообразие природы. Посмотреть работы можно будет до 14 декабря.

В музеях Московского Кремля открылась выставка в честь 300-летия со дня смерти Петра I. Там представили более 200 экспонатов, которые связаны с ключевыми этапами прощания с императором. В "Аптекарском огороде" пройдет шоу фигурной резьбы по тыква-гигантам на выставке "Овощи-гиганты".

