Городские службы приступили к устранению подтопления на улице в центре Москвы

Городские службы Москвы устраняют последствия прорыва на пересечении Большой Андроньевской и Таганской улиц. На проезжую часть вытекло большое количество воды.

В комплексе городского хозяйства сообщили, что инцидент не повлиял на подачу воды в квартиры, она осуществляется в штатном режиме. В настоящее время на месте работают аварийные службы, которые ликвидируют последствия на дороге.

