19 января, 15:30

Город

Городские службы приступили к устранению подтопления на улице в центре Москвы

Городские службы приступили к устранению подтопления на улице в центре Москвы

Манежная площадь стала главной локацией для мероприятий проекта "Зима в Москве"

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 19 января

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики

Гололедица в Москве сохранится до вечера 22 января

Машина загорелась на Звенигородской эстакаде

Аномальные холода придут в Москву

Москвичи могут посетить тренировки по настольному теннису

Жителям и гостям столицы рассказали, чем можно заняться на площадках "Зимы в Москве"

Городские службы обеспечивают безопасность москвичей во время крещенских купаний

Городские службы Москвы устраняют последствия прорыва на пересечении Большой Андроньевской и Таганской улиц. На проезжую часть вытекло большое количество воды.

В комплексе городского хозяйства сообщили, что инцидент не повлиял на подачу воды в квартиры, она осуществляется в штатном режиме. В настоящее время на месте работают аварийные службы, которые ликвидируют последствия на дороге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

