Горнолыжные трассы Москвы и Подмосковья начали готовить к сезону

Горнолыжные склоны Москвы и Подмосковья начали засыпать прошлогодним снегом. Его смогли сохранить в достаточном количестве.

К открытию готовят горнолыжные склоны и в Крылатском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.