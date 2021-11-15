Около 4 тыс объектов зимнего отдыха откроют в Москве

В Москве планируют открыть четыре тысячи объектов зимнего отдыха – это катки, горки, лыжные трассы, склоны для сноубордистов, снежные городки и прочие площадки.

Первыми заработают объекты с искусственным покрытием. Новые лыжные трассы появятся в "Сокольниках" и в парке "Хованская дубрава".

Несколько площадок для зимних видов спорта заработают на территории парка "Яуза". Самый большой каток – в форме золотого ключика – будет на ВДНХ.

Всего в городе планируют открыть примерно 150 катков с искусственным льдом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.