Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
На ВДНХ началась заливка самого большого катка в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставки.
"Для намораживания льда на Главной аллее было уложено более 504 километров труб, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Вологды", – рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.
В устройстве катка из-за его необычной формы в виде золотого ключика используются трубные охлаждающие системы, а также гибкие трубы. Общая площадь катка с инфраструктурой составляет 53 тысячи квадратных метров, площадь искусственного ледового покрытия – 20,5 тысячи квадратных метров.
Первых посетителей каток ВДНХ примет в конце ноября. Одновременно на ледовой площадке смогут находиться 4,5 тысячи гостей. На катке будут строго соблюдаться требования Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября. Первые четыре сеанса в будни будут бесплатными. Кроме того, гостям предложат мастер-классы со звездами российского спорта. В частности, по субботам на катке будет работать чемпион мира по хоккею Алексей Яшин.
Москвичам рассказали, как будет работать ГУМ-каток при ограничениях из-за COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: