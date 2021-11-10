Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

На ВДНХ началась заливка самого большого катка в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставки.

"Для намораживания льда на Главной аллее было уложено более 504 километров труб, что сопоставимо с расстоянием от Москвы до Вологды", – рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

В устройстве катка из-за его необычной формы в виде золотого ключика используются трубные охлаждающие системы, а также гибкие трубы. Общая площадь катка с инфраструктурой составляет 53 тысячи квадратных метров, площадь искусственного ледового покрытия – 20,5 тысячи квадратных метров.

Первых посетителей каток ВДНХ примет в конце ноября. Одновременно на ледовой площадке смогут находиться 4,5 тысячи гостей. На катке будут строго соблюдаться требования Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября. Первые четыре сеанса в будни будут бесплатными. Кроме того, гостям предложат мастер-классы со звездами российского спорта. В частности, по субботам на катке будет работать чемпион мира по хоккею Алексей Яшин.