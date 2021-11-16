Телезрителям показали горнолыжный курорт в Андорре. На данный момент туристов там нет, но, возможно, ближе к сезону курорт будет заполнен.

Снег лежит в основном на трассах, но его можно заметить и на крышах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.