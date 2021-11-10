В Москве может выпасть до 1 см снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь со среды на четверг в Москве ожидается снегопад. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Сегодня с 21:00 и до 09:00 11 ноября в столице ожидаются осадки в виде снега и дождя, временный прирост снега может составить до 1 сантиметра", – говорится в публикации.

Из-за низкой температуры воздуха в столице может образоваться гололедица. В связи с этим городские службы осуществляют мониторинг ситуации на опасных участках дорог, в частности в тоннелях и на эстакадах. В случае необходимости в отдельных местах будет проведена противогололедная обработка.

Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. С 23:00 10 ноября до 11:00 11 ноября порывы ветра в Москве могут достигать 15 метров в секунду.

Также москвичей предупредили о ледяном дожде. Вероятнее всего, это погодное явление затронет юго-западные и северо-западные районы столицы.