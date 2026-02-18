Площадка фестиваля "Китайский Новый год в Москве" открылась на Болотной площади

Освоить китайскую каллиграфию, приобрести аутентичные товары и попробовать разнообразные блюда азиатской кухни. Все это могут сделать посетители арт-павильона "Фабрика подарков" на Болотной площади. Здесь открылась одна из самых уютных площадок празднования китайского Нового года в Москве.

Гостей ждет погружение в культуру и традиции Поднебесной. На маркете локальных брендов представлены дизайнерская одежда и сумки с драконами, керамические изделия, платки и открытки в китайском стиле, броши с азиатскими мотивами и многое другое.

А гастрономических гурманов порадуют необычные блюда на фуд-корте. Среди них – уличные блинчики цзянбин, свиная грудинка по-китайски и хот-дог с рваной свининой в кисло-сладком соусе. А еще – печенье с предсказаниями в подарок.

Чем арт-павильон удивит москвичей и гостей города – выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.