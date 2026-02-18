Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 22:45

Город

В Москве вышел ресторанный гид Ultima Guide с отбором от ИИ и экспертов

В Москве вышел ресторанный гид Ultima Guide с отбором от ИИ и экспертов

Синоптики предупредили о рекордном снегопаде в Москве

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада

"Московский патруль": ГИБДД провела рейд по пешеходам-нарушителям

В Москве за сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 февраля

До 20–25 миллиметров осадков выпадет в Москве 19 февраля

Путин призвал активнее внедрять цифровые технологии в медицину

Мастер-классы пройдут для гостей фестиваля "Китайский Новый год в Москве"

"Новости дня": начался новый этап строительства пешеходного моста в Мнёвниковской пойме

В Москве вышел гид Ultima Guide – масштабный проект, который собирает в одном списке лучшие рестораны и бары города. Искусственный интеллект анализирует более 100 параметров, выбирая лучшие места в столице.

После этого интерьер, атмосферу и сервис оценивают пользователи сервисов "Яндекс", а также независимые эксперты. В их числе – рестораторы, критики, журналисты и шефы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществовидеоДарья Крамарова

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика