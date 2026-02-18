Форма поиска по сайту

18 февраля, 19:30

Больше половины опрошенных москвичей предпочли блины с красной икрой на Масленицу

Опрос показал, что больше половины москвичей любят есть блины с красной икрой на Масленицу.

По словам представителя сети магазинов "Красная икра" Дмитрия Овчинникова, при выборе продукта нужно ориентироваться на наличие маркировки "Честный знак". Она гарантирует, что товар проверен, прослеживается от производства до прилавка, а его происхождение подтверждено.

По маркировке доступна информация о самой икре – дата вылова, вид рыбы, а также время посола и фасовки. В проверенных магазинах консультанты дадут совет, какую именно икру лососевых выбрать, исходя из личных предпочтений покупателя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

