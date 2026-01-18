Городские службы Москвы приступили к очистке придомовых территорий

В столице непрерывно ведутся работы по уборке снега. Миллионы кубометров снежных масс уже вывезены с городских улиц и дорог на специальные плавильные установки.

Сейчас коммунальные службы активно очищают придомовые территории. Снег убирают с обочин дорог, а также с крыш зданий и павильонов. Тротуары обрабатывают специальными противогололедными реагентами для предотвращения скольжения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.