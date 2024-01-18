Ледяные скульптуры в виде знаковых мест столицы возвели в парке "Музеон"

Москвичи могут увидеть ледяные скульптуры в виде знаковых мест столицы в парке "Музеон". Там проходит фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи", главной темой которого стала современная столица.

Скульпторам удалось создать из льда копии Кремля, делового центра "Москва-Сити", Пушкинской площади, речного транспорта, а также станций метро "Пушкинская" и "Кропоткинская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.