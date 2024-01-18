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18 января, 07:45

Город

Ледяные скульптуры в виде знаковых мест столицы возвели в парке "Музеон"

Ледяные скульптуры в виде знаковых мест столицы возвели в парке "Музеон"

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Москвичи могут увидеть ледяные скульптуры в виде знаковых мест столицы в парке "Музеон". Там проходит фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи", главной темой которого стала современная столица.

Скульпторам удалось создать из льда копии Кремля, делового центра "Москва-Сити", Пушкинской площади, речного транспорта, а также станций метро "Пушкинская" и "Кропоткинская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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