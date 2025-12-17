Форма поиска по сайту

17 декабря, 11:45

Город

Резиденцию Деда Мороза откроют на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ

Резиденцию Деда Мороза откроют на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ

Максимальная стоимость лота из четырех билетов на балет "Щелкунчик" превысила 1 млн рублей

Собянин: около станции "Корниловская" построили надземный пешеходный переход

Жителей столицы пригласили на спортивный фестиваль в "Лужниках"

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 18 декабря

Социальный маркетплейс "Москва – добрый город" представил новогоднюю коллекцию подарков

Участники СВО могут сделать протезирование в Московском медицинском центре "Вороновский"

Снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю

Более 1 тысячи новогодних елей установили в Москве

Билеты на выставку Марка Шагала в Пушкинском музее раскупили до 11 января включительно

В Москве появится еще одно место, где можно встретить Деда Мороза и сделать яркие новогодние фотографии. Резиденцию главного зимнего волшебника откроют на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Площадка начнет работу 20 декабря. Праздничная программа стартует в 15:00. В финале торжества яркими огнями засверкает не только традиционная новогодняя ель, но и само колесо обозрения – для него подготовили специальный праздничный световой сценарий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

