Резиденцию Деда Мороза откроют на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ

В Москве появится еще одно место, где можно встретить Деда Мороза и сделать яркие новогодние фотографии. Резиденцию главного зимнего волшебника откроют на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Площадка начнет работу 20 декабря. Праздничная программа стартует в 15:00. В финале торжества яркими огнями засверкает не только традиционная новогодняя ель, но и само колесо обозрения – для него подготовили специальный праздничный световой сценарий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.