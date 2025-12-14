Единый центр поддержки участников СВО в Москве помогает ветеранам вернуться к мирной жизни

Единый центр поддержки участников СВО в Москве помогает ветеранам вернуться к привычной мирной жизни, действующим участникам – решить возникающие вопросы. Специалисты центра департамента труда и социальной защиты населения помогут определить услуги, которые необходимы в каждом конкретном случае.

Решать запросы оперативно и эффективно помогает объединенная работа представителей городских ведомств. Выстраивать эффективную модель поддержки по востребованным направлениям помогают ветераны СВО, завершившие службу, и их близкие.

