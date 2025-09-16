Городские бассейны на открытом воздухе закрыли на консервацию в Москве

В Москве закрыли городские бассейны на открытом воздухе. В этом году они работали дольше обычного благодаря сухой и теплой осени. С июня бассейны посетили почти 200 тысяч человек, сообщили в департаменте культуры города.

Всего в столице работали 12 площадок – в Филях, Сокольниках, Измайловском парке, а также в Дубках. Сейчас чаши консервируют на зиму. Самыми популярными локациями стали "Ходынское поле", "Митино" и "Серебряный бор".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.