Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 12:15

Город

Городские бассейны на открытом воздухе закрыли на консервацию в Москве

Городские бассейны на открытом воздухе закрыли на консервацию в Москве

Московские ученые нашли связь между коронавирусом и остеонекрозом

"Новости дня": новый детский сад открылся в Дмитровском районе

Чемпионат Москвы по кибатлетике завершился на ВДНХ

Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке

В районе дворца культуры завода "Серп и молот" создадут арт-квартал

Температура воздуха поднимется до 23 градусов 16 сентября в Москве

Пожар произошел в строящемся ЖК "Шагал" на юге Москвы

Анастасия Ракова объявила о старте осенних научных программ для школьников

"Утро": москвичам рассказали о погоде 16 сентября

В Москве закрыли городские бассейны на открытом воздухе. В этом году они работали дольше обычного благодаря сухой и теплой осени. С июня бассейны посетили почти 200 тысяч человек, сообщили в департаменте культуры города.

Всего в столице работали 12 площадок – в Филях, Сокольниках, Измайловском парке, а также в Дубках. Сейчас чаши консервируют на зиму. Самыми популярными локациями стали "Ходынское поле", "Митино" и "Серебряный бор".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика