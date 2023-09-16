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16 сентября, 17:30

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На юге Москвы продолжается строительства храмового комплекса в честь Дмитрия Донского

На юге Москвы продолжается строительства храмового комплекса в честь Дмитрия Донского

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На юге Москвы продолжается строительство крупного храмового комплекса в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Храм сможет в дальнейшем вместить до тысячи человек.

Сейчас там возводят музей с панорамой Куликовской битвы, образовательный центр с воскресной школой и гимназией, а также спортивный комплекс. Кроме того, в храме планируют открыть концертный зал, дом милосердия и церковную лавку.

Подробнее – в эфире "Москва 24".

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