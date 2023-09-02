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02 сентября, 15:30

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Храм в честь покровителя моряков начали строить на севере столицы

Храм в честь покровителя моряков начали строить на севере столицы

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На севере Москвы начали строить храм в честь покровителя моряков и защитников Отечества, святого праведного воина Федора Ушакова. К концу сентября строители рассчитывают выполнить работы по нулевому циклу.

Одноэтажный храм со звонницей сможет вместить 500 человек. К нему пристроят приходское двухэтажное здание. На первом этаже расположатся крестильный храм, трапезная и другие приходские помещения. На втором будут классы воскресной школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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