Храм в честь покровителя моряков начали строить на севере столицы

На севере Москвы начали строить храм в честь покровителя моряков и защитников Отечества, святого праведного воина Федора Ушакова. К концу сентября строители рассчитывают выполнить работы по нулевому циклу.

Одноэтажный храм со звонницей сможет вместить 500 человек. К нему пристроят приходское двухэтажное здание. На первом этаже расположатся крестильный храм, трапезная и другие приходские помещения. На втором будут классы воскресной школы.

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