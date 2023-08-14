Погода на осень и начало поста: главные традиции и приметы Медового Спаса

Православные верующие 14 августа ежегодно отмечают Медовый Спас. Дата совпадает с началом двухнедельного Успенского поста. История, традиции и приметы праздника – в материале Москвы 24.

Религиозные традиции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Медовый Спас церковь чтит память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. Многие православные христиане начинают этот день с посещения службы.

Так как праздник совпадает с периодом сбора урожая меда, испокон веков верующие приносят это лакомство и соты в церковь для освящения. Считается, что благодаря этому ритуалу следующий год будет плодородным, а медовый урожай – еще более богатым. На праздник принято угощать им своих родных и близких, а также малоимущих. Кроме того, в эту дату пекут десерты на меду.

Начало поста

День праздника совпадает с началом довольно строгого двухнедельного Успенского поста, поэтому верующие начинают соблюдать ряд ограничений в пище. Запрещено употреблять любые продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца, морепродукты. Только в праздник Преображения Господня, 19 августа, более известный в народе как Яблочный Спас, разрешается съесть рыбу.

В остальные дни верующие должны питаться растительными продуктами: овощами, фруктами, зеленью, различными крупами, грибами. Не запрещена постная выпечка, которую можно сдобрить медом.

Как и в любой другой пост, не рекомендуется устраивать шумных застолий, многолюдных мероприятий и праздников. Не стоит ссориться со своими близкими и выяснять отношения. Окончание поста наступает 27 августа. На следующий день православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Народные приметы

Второе название Медового Спаса – Маковей. Люди верят, что мак, как и мед, в этот день обладает целебными свойствами, поэтому его нужно добавлять в пищу.

Также существует немало примет, связанных с погодой. Например, если в этот день перелетные птицы начали покидать свои гнезда, значит, скоро придут холода. А дождь, выпавший на праздник, – хороший знак. Считается, что в таком случае следующим летом не будет лесных пожаров.