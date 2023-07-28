В Госдуме призвали уделять больше внимания Дню крещения Руси

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День крещения Руси важнее Нового года, ему нужно уделять больше внимания, заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

"Считаю что маловато государство уделяет времени Дню крещения Руси <…> Крещение Руси – момент, с которого началось становление государства, именно тогда наша страна начала обретать божью благодать. Этот праздник для нашего государства гораздо важнее, чем Новый год", – заявил РИА Новости Певцов.

По его словам, День крещения Руси следует отмечать фильмами и в СМИ. Однако Певцов выступил против выделения выходного дня под эту дату. Депутат подчеркнул, что "прежде всего это рабочий день".

Ранее сообщалось, что в День крещения Руси к памятнику святого князя Владимира перенесут его мощи. После завершения молебна верующих допустят к мощам князя Владимира. Ориентировочно верующих начнут допускать в 13:00.

В России отмечают день Крещения Руси