Мощи святого Владимира перенесут к памятнику князю в День крещения Руси

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мощи святого князя Владимира перенесут из храма Христа Спасителя к памятнику князю в День крещения Руси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по связям с религиозными организациями департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константина Блаженова.

"Московское духовенство выстроится на Соборной площади и через Боровицкие ворота Московского Кремля выйдет на Боровицкую площадь к памятнику князю Владимиру. У князя Владимира будет совершен молебен патриархом", – сказал он.

После завершения молебна верующих допустят к мощам князя Владимира, которые будут доставлены туда из храма Христа Спасителя. Ориентировочно верующих начнут допускать в 13:00.

Ранее по решению президента России Владимира Путина Русской православной церкви вернули икону "Троица" Андрея Рублева. До этого святыня хранилась в собрании Третьяковской галереи. Соглашение о передаче иконы Троице-Сергиевой лавре заключили на 49 лет с возможностью продления.

4 июня икону выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Она пробыла там до 19 июля.

На Моховой улице растянулась гигантская очередь к памятнику князя Владимира