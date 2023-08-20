Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 00:00

Общество

"Специальный репортаж": струнное дело

"Специальный репортаж": струнное дело

"Откройте, Давид": Лео Бокерия

Посетителям форума "Армия-2023" расскажут об устройстве самолетов

Телеграм-каналы "Москва-24" и "Сити" объявят победителя конкурса 21 августа

Дни открытого посещения начались на форуме "Армия – 2023"

"Время новых. Шоу": готовая кесадилья

Родителям рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу

"Сделано в Москве": холодильник ЗИЛ

Москвичам рассказали, какие мастер-классы можно посетить на площадках МУФ

"Мое имя Москва": Ингушетия

С каждым годом в Москве становится все больше уличных музыкантов, они стали неотъемлемой частью атмосферы города. Для артистов подготовили 40 площадок, но нередко музыканты начинают выступать там, где захочется.

Специальный корреспондент Женя Лебедева решила выяснить, какие песни поют музыканты в вагонах, как устроен рынок уличных музыкантов и кто мечтает о том, чтобы такие концерты закончились. Об этом – в программе "Специальный репортаж".

Читайте также
Программа: Специальный репортаж
обществовидеоЕвгения Лебедева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика