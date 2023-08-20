"Специальный репортаж": струнное дело

С каждым годом в Москве становится все больше уличных музыкантов, они стали неотъемлемой частью атмосферы города. Для артистов подготовили 40 площадок, но нередко музыканты начинают выступать там, где захочется.

Специальный корреспондент Женя Лебедева решила выяснить, какие песни поют музыканты в вагонах, как устроен рынок уличных музыкантов и кто мечтает о том, чтобы такие концерты закончились. Об этом – в программе "Специальный репортаж".

