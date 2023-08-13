"Специальный репортаж": Горшок-контент

В этом году, пожалуй, самый известный российский панк – лидер группы "Король и шут" Михаил Горшенев должен был отметить 50-летний юбилей. Он скончался 10 лет назад, но до сих пор его песни собирают стадионы поклонников. И это неудивительно, ведь по статистике его треки есть в плейлисте каждого третьего россиянина.

Специальный корреспондент Женя Лебедева выяснила, сколько хитов КИШа помнят москвичи, а затем очень органично погрузилась в атмосферу анархии во внезапной драке на панк-концерт. Кто напал на журналистов, и почему сам эпатажный рокер страны чаще разнимал конфликты, чем их устраивал? Об этом – в программе "Специальный репортаж".